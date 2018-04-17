سيناتور أمريكى: الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما مسرحية مفبركة







وكالات الأنباء

أكد السيناتور الأمريكى ريتشارد بلاك أن مزاعم استخدام الجيش السورى للأسلحة الكيميائية فى دوما لا أساس لها وهى عبارة عن مسرحية مفبركة أبطالها ما يسمى "الخوذ البيضاء" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

وأوضح بلاك وفق ما نقل موقع "جلوبال ريسيرتش" أمس أن الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما الأسبوع الماضى عبارة عن مسرحية مفبركة من قبل ما يسمى "منظمة الخوذ البيضاء" المتصلة بتنظيم القاعدة الإرهابى متسائلاً عن السبب الذى يدفع الجيش السورى لاستخدام غاز الكلور طالما أنه يحقق الانتصار تلو الآخر وقبل يوم واحد من إخلاء "جيش الإسلام" الإرهابى للمدينة.

وشكك السيناتور الأمريكى عن ولاية فيرجينيا فى صحة المزاعم حول استخدام الكيميائى فى دوما الأمر الذى نفاه طبيب فى المشفى الرئيسى بالمدينة قائلا:"لم نتلق أى إصابات ولم يصب أى أحد بالكيميائى".

وأشار بلاك إلى أن الاتهامات الأمريكية لسورية باستخدام الغازات السامة قبل ظهور نتائج التحقيق تشبه الإدعاءات التى تم غزو العراق على أساس امتلاكه لها.

وتساءل بلاك عن سبب الإصابات بين صفوف الأطفال فقط دون أن يصاب أى أحد من الإرهابيين مشيراً إلى أن ذلك هدفه استجرار العطف.

ودعا السيناتور الأمريكى إلى إنهاء الوجود العسكرى الأمريكى فى سوريا.

وكشف العديد من الوثائق التى عثر عليها الجيش العربى السورى فى المناطق التى حررها من الإرهاب حيث تعمل جماعة "الخوذ البيضاء" ارتباطها العضوى بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لها وخصوصا "جبهة النصرة" بالترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وهذا ما حدث فى الغوطة الشرقية بريف دمشق عدة مرات وفى مناطق بحلب لاتهام الجيش العربى السورى بينما أكد الكاتب الأمريكى كارتا لوتشى أن جماعة "الخوذ البيضاء" ليست إلا “واحدة من المسرحيات الأمريكية المضللة للرأى العام وهى منظمة مشبوهة”.