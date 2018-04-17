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سكرتير الإسماعيلية يناقش استعدادات استقبال القنصل الصينى ووفد من رجال الأعمال

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:11 م
سكرتير الإسماعيلية يناقش استعدادات استقبال القنصل الصينى ووفد من رجال الأعمال جانب من الاجتماع


الإسماعيلية – جمال حراجى
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عقد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية اجتماعا لاستعراض ومناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستقبال قنصل دولة الصين خلال الزيارة المرتقبة.

والمقرر أن  يقوم بها القنصل الصينى للإسماعيلية على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين يمثلون 15 شركة إستثمارية من كبريات الشركات الصينية، وذلك للتعرف على فرص الإستثمارالمتاحة بالاسماعيلية، وزيارة وتفقد عددا من المشروعات الاستثمارية بكل من المنطقتين الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، وبعض المشروعات بالمنطقة الحرة، وبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودراسة إقامة مشروعات استثمارية مصرية صينية على أرض الإسماعيلية.

وذلك فى إطار اتفاقيات التعاون المشترك فيما بين جمهورية مصر العربية ودولة الصين وأواصر العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين حكومة وشعبا وتبادل الوفود والزيارات بين الجانبين.  

حضر الاجتماع كل من السيد أحمد فتحى سليم مديرعام المنطقة الحرة الاستثمارية العامة وممدوح خفاجة مديرعام المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وهدى عبد العزيز مديرعام مكتب خدمة المستثمرين، وجلال أبو الطاهر، السيد الكرسلى ممثلا مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية.


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