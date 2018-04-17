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زراعة جنوب سيناء: حصاد 130 فدان قمح بمدينة رأس سدر

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:24 ص
زراعة جنوب سيناء: حصاد 130 فدان قمح بمدينة رأس سدر حصاد القمح - أرشيفية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال المهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أنه تم بدء حصاد موسم القمح فى محافظة جنوب سيناء.
 
وأضاف عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة فى تصريح  لـ "اليوم السابع"، أنه تم حصاد 130 فدان قمح بمدينة رأس سدر من إجمالى 980 فدان قمح على مستوى المحافظة، مشيرا إلى بدء موسم الحصاد وتجميع المحاصيل من المزارعين لتوريدها، وستكون طبقا للأسعار التى أعلنتها وزارة الزراعة طبقا لدرجة نقاوة القمح.

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