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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:54 م
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"زراعة الأقصر": زراعة 40 ألف فدان قمح وتنفيذ 80 حقل إسترشادى للمحصول بالمدن

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:34 م
"زراعة الأقصر": زراعة 40 ألف فدان قمح وتنفيذ 80 حقل إسترشادى للمحصول بالمدن قمح -أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، أنه تمت زراعة مساحة 40441 فدان قمح على مستوى المحافظة، وتم تنفيذ 80 حقل استرشادي لمحصول القمح على مستوى إدارات المحافظة تابعة للحملة القومية للقمح مساحة الحقل الواحد 1 فدان، وتتحمل الدولة تكاليف الحقل الاسترشادى بالكامل من تقاوى وسماد كيماوى وخدمة، وذلك فى إطار استعدادات مديرية الزراعة لموسم حصاد القمح 2018.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في بيان صحفي ، أن المديرية تقوم من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بتوفير السماد الكيماوى للمزارعين، وتقوم الادارة العامة للارشاد الزراعى من خلال اتحاد المجالس الزراعية بتوفير التقاوى المنتقاة للمحاصيل الشتوية والصيفية، وتوفير المبيدات الكيماوية وخاصة مبيدات الحشائش فى محصولى القصب والقمح، وتوفير المخصبات الزراعية.

ومن الجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.

 


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