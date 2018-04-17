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روسيا: ندعو دول الهجوم الثلاثى على سوريا عدم التدخل فى عمل المنظمات الدولية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:13 م
روسيا: ندعو دول الهجوم الثلاثى على سوريا عدم التدخل فى عمل المنظمات الدولية المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا


موسكو (أ ش أ)
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تدعو الدول، التى شاركت فى ضرب سوريا، إلى عدم التدخل فى عمل المنظمات الدولية.

وقالت زاخاروفا ـ فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء ، تعليقا على الاتهامات الفرنسية لروسيا بعرقلة دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما السورية ـ " إن موقف وزارة الخارجية الفرنسية مثير للدهشة جدا ، لقد أيدت روسيا الفحص السريع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وروسيا ليست المسئولة عن تنظيم رحلة فرق خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وقدمت كل المساعدات لإجراء الفحص" ، وأشارت إلى أنه كانت ثمة صعوبات فى وصول المحققين نظرا لبقاء جزء من المسلحين فى مدينة دوما.

وأضافت زاخاروفا " من غير الواضح لماذا تتحدث وزارة الخارجية الفرنسية عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمفتشين ؟ إذا كان المفتشون يواجهون مشاكل لكانوا قد أدلوا ببيان حول هذه المسألة ، ونحن ندعو الدول الغربية ، التى شاركت فى القصف غير الشرعى على سوريا ، إلى التوقف عن التلاعب بالرأى العام وعدم التدخل فى عمل المنظمات الدولية".

 


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