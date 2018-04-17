روسيا: مجلس الأمن يبحث الوضع الإنسانى فى الرقة السورية اليوم

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يعقد مجلس الأمن الدولى بمبادرة من روسيا جلسة مباحثات مساء اليوم لمناقشة الأوضاع الإنسانية فى مدينة الرقة السورية .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن الناطق الصحفى باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكى قوله :"طلب الوفد الروسى عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولى حول الوضع الإنسانى فى (مدينة) الرقة و(مخيم) الركبان السوريين فى إطار تنفيذ قرار المجلس رقم 2401

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وأضاف الدبلوماسى الروسى أن جلسة المناقشة ستجرى بعد الانتهاء من مشاورات بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن روسيا تأمل فى مشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارك لوكوك فى الجلسة المرتقبة.



وكانت الخارجية الروسية قد اتهمت ، فى وقت سابق ، الولايات المتحدة وحلفاءها فى سوريا بتجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى الرقة التى أصيبت بدمار واسع نتيجة عمليات التحالف الدولى والقوات الكردية ضد تنظيم داعش العام الماضي.