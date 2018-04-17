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روسيا اليوم: تضارب الروايات حول مصير رفات صدام حسين ونقله إلى مكان سرى

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:22 ص
روسيا اليوم: تضارب الروايات حول مصير رفات صدام حسين ونقله إلى مكان سرى الرئيس العراقى صدام حسين


وكالات الأنباء
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ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن جدلا يدور هذه الأيام حول مصير رفات الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، وسط روايات متضاربة عما جرى لقبره فى قرية العوجة، مسقط رأسه فى تكريت.

ونقلت الصحيفة عن الشيخ أحمد العنزي، من مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين قوله، إن "المعلومات التى لدينا أن عائلة صدام نقلت جثمانه إلى مكان سرى قبيل دخول داعش واحتلاله محافظة صلاح الدين".

وبالمقابل، صرّح الشيخ مناف على الندى، زعيم عشيرة البوناصر التى ينحدر منها صدام، وهو مقيم فى أربيل بكردستان العراق، بأن "القبر نبش، ثم تم تفجيره"، وعزا عدم معرفته بالجهة المسئولة عن  تفجيره بالقول: "لأننا لا نعرف شيئا عن العوجة منذ غادرناها".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسئولين فى الحشد الشعبى أن طائرات عراقية دمرت قبر صدام حسين قبل دخول "داعش" إلى العوجة، فى حين ذكرت "الشرق الأوسط" أن الحشد الشعبى كان أعلن قبل ذلك أن "داعش" هو من فخخ القبر وفجره.

 


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