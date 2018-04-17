رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامى لقسم التربية الفنية

رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامى لقسم التربية الفنيةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:53 م
جانب من المعرض
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افتتح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، المعرض الختامى لقسم التربية الفنية للعام الدراسى 2017-2018 اليوم الثلاثاء بمقر كلية التربية .
حضر الافتتاح الدكتور على عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور منال رشاد عميد كلية التربية و الدكتور ريهام سلامة مشرف قسم الفنية بكلية التربية.
شمل المعرض مواد قسم التربية الفنية بكلية التربية ( تصوير زيتى - نسيج -كولاج -معادن -خيامية -عرائس -مجسمات - طباعة - أشغال خشب - تطبيقات كمبيوتر فى الفن.
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