رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامى لقسم التربية الفنية

السويس- سيد نون

افتتح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، المعرض الختامى لقسم التربية الفنية للعام الدراسى 2017-2018 اليوم الثلاثاء بمقر كلية التربية .

حضر الافتتاح الدكتور على عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور منال رشاد عميد كلية التربية و الدكتور ريهام سلامة مشرف قسم الفنية بكلية التربية.

شمل المعرض مواد قسم التربية الفنية بكلية التربية ( تصوير زيتى - نسيج -كولاج -معادن -خيامية -عرائس -مجسمات - طباعة - أشغال خشب - تطبيقات كمبيوتر فى الفن.