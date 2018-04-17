video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامى لقسم التربية الفنية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:53 م
رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامى لقسم التربية الفنية جانب من المعرض


السويس- سيد نون
إضافة تعليق

افتتح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، المعرض الختامى لقسم التربية الفنية للعام الدراسى 2017-2018 اليوم الثلاثاء بمقر كلية التربية .

 

حضر الافتتاح الدكتور على عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور منال رشاد عميد كلية التربية و الدكتور ريهام سلامة مشرف قسم الفنية بكلية التربية.

 

شمل المعرض مواد قسم التربية الفنية بكلية التربية ( تصوير زيتى - نسيج -كولاج -معادن -خيامية -عرائس -مجسمات - طباعة - أشغال خشب - تطبيقات كمبيوتر فى الفن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة السويس توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية

السويس

جامعة السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة