رئيس جامعة أسيوط ووفد جامعة بيتاجورسك الروسية يفتتحان معرض طلاب التربية النوعية.. صور







أسيوط - محمود عجمى

افتتح الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة المعرض السنوى لطلاب كلية التربية النوعية "لقسمى الاقتصاد المنزلى والتربية الفنية" حيث قام بجولة تفقدية داخل المعرض، رافقه فيها الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة أبرار مصطفى إبراهيم وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال على وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة أطياف محمد يوسف وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمشاركة وفد من جامعة بيتاجورسك الروسية والذى يضم الدكتور الكسندر جربونوف رئيس جامعة بيتاجورسك الاتحادية والدكتور يورى جرانكين نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فيكتور مشين رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة والدكتور إبراهيم إبرام جوف رئيس قسم اللغات الشرقية والسيد يوسوب أباكارف القنصل العام بسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة والكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى بجمهورية مصر العربية والدكتور صلاح أبوالهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا ومدير مركز تعليم اللغة الروسية.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد جعيص بما شهده من جهد مبذول فى إخراج المعرض بتلك الصورة الرائعة بما يعكس ما تتمتع به الكلية من تكاتف للجهد وعمل مشترك جمع بين علم وخبرة أعضاء هيئة التدريس وموهبة ونشاط الطلاب، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الإمكانيات المتاحة واللازمة لدعم الطلاب ورفع مستوى الأداء بالكلية والاهتمام كذلك بتأهيل الكلية للخروج بمنتجاتهم المميزة ومواهبهم الفريدة إلى خارج أسوار الجامعة والمنافسة بها فى مختلف المعارض والأسواق على مستوى كافة المحافظات.

كما أكد الدكتور محمد عبداللطيف على سعى إدارة الجامعة بدعم طلابها الموهوبين وتوفير المناخ المناسب للطلاب الذى يساعد على إخراج إبداعاتهم وتنمى الوعى الفنى وثقافتهم الفنية.

كما أوضح الدكتور وجدى رفعت أن المعرض يضم أكثر من 750 قطعة لمختلف أقسام الكلية والتى شملت أشغال نجارة، نسيج، خزف، تصوير، نحت أعمال ومشغولات جلدية ومعادن وملابس ومنتجات غذائية بالإضافة إلى جداريات تمثل أقسام الكلية الثلاثة.

وفى ذات السياق، أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بتاريخ العلاقات المصرية الروسية والتى تنفرد فيها جامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية بعلاقات وثيقة وتاريخية بمختلف جامعات روسيا الاتحادية وهو ما يعد إحدى النقاط المضيئة والمتميزة فى علاقات جامعة أسيوط الدولية، معربا عن بالغ سعادته وفخره بافتتاح أول مركز لتعليم اللغة الروسية فى الجامعات المصرية وإعلانه كأول شريك فى الشرق الأوسط لشبكة معهد بوشكين الدولية بموسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها، والذى يتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على العلاقات المصرية الروسية، وكذلك احتفال الجامعة بمرور 60 عاما على بدء الدراسة بها، مؤكداً أن المركز يعد هدية جديدة تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب والباحثين الراغبين فى تعلم اللغة الروسية.

من جانبه أعرب رئيس جامعة بيتاجورسك عن سعادته بزيارته الثالثة لجامعة أسيوط والتى تعد من أرقى الجامعات العربية والعالمية، مشيداً بكفاءة أساتذتها وكوادرها البشرية فى تعليم اللغة العربية للكثير من الطلاب من شتى دول العالم، وفى هذا الإطار أوضح أن افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية كأحد أعضاء مركز بوشكين بروسيا يعد مقوماً أساسيا من مقومات الشراكة الناجحة بين جامعتى أسيوط وروسيا، مضيفاً أن جامعة بيتاجورسك سوف تقوم بتوفير كافة الموارد الإلكترونية للمركز تعليم اللغة الروسية وكذلك ربطه بمراكز تعليم اللغة الروسية على مستوى العالم ليكون مجمعاً علميا يضم قاعات تدريس ومكتبة شاملة ووسائل تعليمية متطورة، كما استعرض الشهادة الدولية الرسمية لمعهد بوشيكن والمقدمة إلى مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط، وكذلك بعض الكتب التى من المقرر أن يتم تدريسها للطلاب داخل المركز.

من جانبه وجه القنصل العام يوسوب أباكارف شكره وتقديره لجامعة أسيوط التى يدين بالامتنان لها باعتباره من خريجيها حيث كان ضمن أول وفد طلابى روسى تعلم اللغة العربية بجامعة أسيوط وذلك عام 1955م، مشيراً إلى أن المركز يعد نافذة جديدة للشباب للتعرف على الثقافة والأدب الروسى بما يمثل جسر للعلاقات الثقافية بين الشعبين المصرى والروسى، كما أشاد بالجهود البذولة من جانب الجامعة لتذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمة علمية متميزة.

وفى السياق ذاته أكد الكسى تيفانيان على استعداد المركز الثقافى الروسى للتعاون التام مع مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط بما يصب فى مصلحة الأساتذة والطلاب من جامعتى أسيوط وروسيا، مشيراً أن ذلك التعاون يمهد لجسور تواصل متتالية بين البلدين، كما دعا طلاب مركز تعليم اللغة الروسية إلى المشاركة فى الأولمبياد السنوى المركز الروسى بالقاهرة والذى يأتى تشجيعاً وتحفيزاً لزيادة التبادل العلمى بين روسيا والهيئات التعليمية المصرية المختلفة.

وقال الدكتور صلاح أبو الهوى إن زيارة الوفد الروسى للجامعة تمتد إلى عدة أيام وتتضمن زيارة لأهم الصروح والمنشآت المتميزة داخل الجامعة وكذلك لعدد من المعالم السياحية الهامة بمحافظة أسيوط وأيضاً العاصمة المصرية، موضحاً تاريخ العلاقات بين جامعة أسيوط وجامعات روسيا الاتحادية امتد لأكثر من 23 عاماً وتم خلالها تبادل المئات من الوفود الطلابية من الجانبين.

وفى نهاية الجلسة قام الدكتور أحمد عبده جعيص بتسليم درع الجامعة لكلاً من رئيس جامعة بيتاجورسك، والقنصل العام لسفارة روسيا الإتحادية بالقاهرة، ومدير المركز الثقافى الروسى بجمهورية مصر العربية، وكذلك أهدى الكسيه تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى بمصر درع المركز للدكتور أحمد عبده جعيص.



































































































