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رئيس الوزراء العراقى يؤكد لمبعوث ترامب أهمية التركيز على إنهاء الإرهاب

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:07 م
رئيس الوزراء العراقى يؤكد لمبعوث ترامب أهمية التركيز على إنهاء الإرهاب العبادى يستقبل مبعوث الرئيس الأمريكى


كتب أحمد جمعة
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى بريت مكورك ومسئول ملف شئون العراق وإيران فى خارجية الولايات المتحدة الامريكية أندرو بيك، والسفير الأمريكى فى العراق دوجلاس سيليمان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية ومرحلة البناء والإعمار فى العراق والأوضاع فى المنطقة والقضاء على ما تبقى من خلايا العصابات الإرهابية .

وأكد الدكتور حيدر العبادى إصرار العراق على النجاح بتوحيد العراقيين نحو هدف الإعمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. وأشار العبادى إلى أهمية استقرار المنطقة ومنع أسباب التوتر والتركيز على إنهاء الإرهاب.

فيما أوضح بريت مكورك أن الولايات المتحدة ترى أن العراق الآن يسير بالاتجاه الصحيح، مؤكدا دعم بلاده للعراق فى مرحلة الإعمار والبناء وتعزيز الأمن .

كما أعرب مكورك عن تأييد الولايات المتحدة ودعمها لموقف العراق بضرورة إنهاء جيوب داعش المتبقية فى سوريا وتحصين الحدود العراقية من محاولات اختراقها من قبل الإرهابيين.


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