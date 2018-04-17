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رئيس القابضة لمياه الشرب ومحافظ السويس يناقشان أعمال الإحلال والتجديد

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:26 م
رئيس القابضة لمياه الشرب ومحافظ السويس يناقشان أعمال الإحلال والتجديد جانب من اللقاء


الإسماعيلية – جمال حراجى
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التقى اللواء أحمد حامد محافظ السويس، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

 وقال عادل عبدالمنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة، إن محافظ السويس طالب خلال اللقاء، بإنهاء أعمال الإحلال والتجديد التى تتم فى عدد من المشروعات، منها محطة الزراير القديمة والزراير الجديدة، ومشكلة محطة الشيخ خليفة، والتى بها أعمال رشح، وكسورات خط 600 مم، وبرك الأكسدة ورفع كفاءة محطة أبوعارف، وتركيب مطابق فى بعض الأحياء، وذلك نتيجة سرقة المطابق، وأنه تم اليوم بالفعل تركيب 35 مطبقا فى حى فيصل.

وأشار عبدالمنعم فى بيان للشركة اليوم، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة ظهور بعض طفوحات الصرف الصحى فى أماكن متعددة، وتم التأكيد على أنه تمت أعمال كثيرة جدا منها طرح محطة الزراير القديمة، وإعداد كراسة الشروط لمحطة الزراير الجديدة، أيضا برنامج تطهير لشبكات الانحدار، وتم التأكيد على أنه سيتم مراجعة كافة الموضوعات التى تمت مناقشتها، بالإضافة إلى مناقشة ما يتعلق بالجمعيات فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحى، حضر اللقاء دكتور صلاح بيومى، والدكتور أحمد معوض نواب رئيس الشركة القابضة، والمهندس أحمد عزب رئيس مياه القناة، والمهندس خالد أحمد عفيفى من قطاع السويس، وعدد كبير من قيادات الشركة، كما ألتقى رئيس الشركة القابضة بالعاملين بقطاع السويس، وناقش معهم عدد من الموضوعات المتعلقة بإنهاء أعمال مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.


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