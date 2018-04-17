دبلوماسى روسى: تقرير الأمم المتحدة تجاهل التغير الجذرى للوضع الأمنى فى سوريا







موسكو (أ ش أ)

قال نائب المبعوث الروسى للأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى إن تقرير الأمم المتحدة الجديد حول العنف الجنسى المرتبط بالصراع، فشل فى تقديم صورة كاملة لجرائم الإرهابيين ضد النساء السوريات ، وتجاهل التغير الجذرى للوضع الأمنى فى سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير الذى أعدته الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسى أثناء الصراعات براميلا باتين حيث وصف بوليانسكى التقرير - الذى يتألف من 47 صفحة - بأنه ينطوى على "محاولات غير صحية لاستخدام قضية العنف الجنسى المتعلق بالصراع لتحقيق أهداف سياسية صغيرة"، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.