جهاز دمياط الجديدة يعلن أسماء المختارين لعضوية مجلس الأمناء







دمياط عبده عبد البارى

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة اليوم الأربعاء، أسماء الأعضاء المختارين لعضوية مجلس الأمناء وعددهم 15 عضو 6 أعضاء ،ممثلين عن جمعية المستثمرين و9 أعضاء ممثلين عن سكان المدينة .

والأعضاء هم : علاء الدين عبد الحليم أبو سمرة، اشرف محمد عبد الهادي احمد جمال الطوبشي ، احمد السيد كيوان، محمد علي عبد الغني، عز الدين فؤاد الاتربي عن جمعية المستثمرين والدكتور محمد عاطف هيكل واللواء بليغ العنانى والدكتورة يسرا ابو ستيت و نبيل بدر، أشرف رزق، جيهان عبد السميع،رضا وهبه، حسن يعقوب، ياسر ناجح أعضاء ممثلين عن السكان.