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جهاز دمياط الجديدة يعلن أسماء المختارين لعضوية مجلس الأمناء

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:05 م
جهاز دمياط الجديدة يعلن أسماء المختارين لعضوية مجلس الأمناء محافظ دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة اليوم الأربعاء، أسماء الأعضاء المختارين لعضوية مجلس الأمناء وعددهم 15 عضو 6 أعضاء ،ممثلين عن جمعية المستثمرين و9 أعضاء ممثلين عن سكان المدينة .

والأعضاء هم :  علاء الدين عبد الحليم أبو سمرة، اشرف محمد عبد الهادي   احمد جمال الطوبشي ، احمد السيد كيوان، محمد علي عبد الغني، عز الدين فؤاد الاتربي عن جمعية المستثمرين  والدكتور محمد عاطف هيكل واللواء بليغ العنانى والدكتورة يسرا ابو ستيت و نبيل بدر، أشرف رزق، جيهان عبد السميع،رضا وهبه، حسن يعقوب، ياسر ناجح أعضاء ممثلين عن السكان.

 

 


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