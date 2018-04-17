جهاز دمياط الجديدة يعلن أسماء المختارين لعضوية مجلس الأمناء

جهاز دمياط الجديدة يعلن أسماء المختارين لعضوية مجلس الأمناءالثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:05 م
محافظ دمياط
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أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة اليوم الأربعاء، أسماء الأعضاء المختارين لعضوية مجلس الأمناء وعددهم 15 عضو 6 أعضاء ،ممثلين عن جمعية المستثمرين و9 أعضاء ممثلين عن سكان المدينة .
والأعضاء هم : علاء الدين عبد الحليم أبو سمرة، اشرف محمد عبد الهادي احمد جمال الطوبشي ، احمد السيد كيوان، محمد علي عبد الغني، عز الدين فؤاد الاتربي عن جمعية المستثمرين والدكتور محمد عاطف هيكل واللواء بليغ العنانى والدكتورة يسرا ابو ستيت و نبيل بدر، أشرف رزق، جيهان عبد السميع،رضا وهبه، حسن يعقوب، ياسر ناجح أعضاء ممثلين عن السكان.
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