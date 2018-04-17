تنفيذ 1577 مشروع بقيمة 82 مليون بــ"مشروعك" وتوفير 5500 فرصة عمل بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت ميرفت سيد مدير المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية لدعم المشروعات الصغيرة "مشروعك"،بمحافظة الأقصر أن أجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها من مارس 2015 وحتى تاريخة،وصلت إلى 1577 مشروعاً تتنوع بين الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى.

وأضافت مدير "مشروعك" بمحافظة الأقصر فى بيان لها اليوم أن قيمة تمويلات تلك المشروعات وصلت إلى 82 مليون جنية ، ووفرت ما يزيد عن 5500 فرصة عمل فى الفئة العمرية من 20 وحتى 40 عام ، بنسبة 67% ذكور و33% أناث.

وأكدت ميرفت سيد، أن التقدم للأستفادة من "مشروعك" يشهد أقبال متزايد من قبل المواطنين ، وخاصة الشباب ، وذلك نظراً لتوافر 7 مقرات فى كل مجالس المدن التابعة للمحافظة ، وأن مشروعك توفر أستخراج رخص مؤقتة مجانية وصلت إلى 800 رخصة ، مدتها 5 سنوات لتلك المشروعات بحسب مدة القرض ، وتستخرج الرخصة خلال فترة وجيزة من وقت التقدم بالطلب تسهيلاً للعملاء لتحقيق الأستفادة القصوى من البرنامج ، علماً بأن الفائدة 5% متناقصة.

يأتى ذلك فى أطار الدعم الكامل من محمد بدر محافظ الأقصر لـ "مشروعك " ، والذى أوضح أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب فى القرى والمدن , وتحقيق التنمية المستدامة ، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.