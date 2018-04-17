تموين كفر الشيخ : توريد 2563 طناً و453 كيلو قمح للصوامع والشون من المزراعين

تموين كفر الشيخ : توريد 2563 طناً و453 كيلو قمح للصوامع والشون من المزراعينالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:34 م
توريد القمح للصوامع والشون بكفر الشيخ
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استقبل 25منفذاً وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيح 2563طناً و453 كيلو من القمح المحلى من مزارعي المحافظة، خلال يومين منذ بدء اعمال توريد القمح واستلامه من المزارعين .
وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن ما تم توريده من القمح للصوامع والشون 2563 طناً و453 كيلو ، منذ بدء موسم استلام من المزارعين يوم 15 أبريل الجاري ،
وأضاف في بيان له،أن عمليات التوريد تتم دون مشاكل أو معوقات ،و أن غرفة عمليات برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تتابع جميع مواقع استقبال القمح وعددها 25 موقعاً ، والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم للوقف على آخر المستجدات.
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