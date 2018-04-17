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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:57 م
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تفجير 24 عبوة ناسفة و3 أنفاق لتنظيم داعش فى الأنبار

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:16 م
تفجير 24 عبوة ناسفة و3 أنفاق لتنظيم داعش فى الأنبار تنظيم داعش الإرهابى


بغداد (أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، عن تدمير سبع مضافات وثلاثة انفاق وتفجير 24 عبوة ناسفة فى الأنبار.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى - العميد يحيى رسول فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قيادة عمليات الجزيرة وخلال عمليات تفتيش شملت 9 مناطق ضمن قاطع المسئولية تتمكن من تدمير 7 مضافات وتفجير 24 عبوة ناسفة و3 انفاق لعصابات داعش الإرهابية"

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى العام الماضى تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".

 


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