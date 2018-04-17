تفجير 24 عبوة ناسفة و3 أنفاق لتنظيم داعش فى الأنبار

تفجير 24 عبوة ناسفة و3 أنفاق لتنظيم داعش فى الأنبارالثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:16 م
تنظيم داعش الإرهابى
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، عن تدمير سبع مضافات وثلاثة انفاق وتفجير 24 عبوة ناسفة فى الأنبار.
وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى - العميد يحيى رسول فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قيادة عمليات الجزيرة وخلال عمليات تفتيش شملت 9 مناطق ضمن قاطع المسئولية تتمكن من تدمير 7 مضافات وتفجير 24 عبوة ناسفة و3 انفاق لعصابات داعش الإرهابية"
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى العام الماضى تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".
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