تعليم الأقصر تعلن مشاركة 40 طالبا وطالبة بحفل ختام مسابقة تحدى القراءة العربية







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن مشاركة 40 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالحفل الختامى لمسابقة تحدى القراءة العربي التي تعقد للعام الثالث بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضح بخيت أنه سيتم خلال الحفل إعلان العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية وفارس التحدي الفائز على مستوى الجمهورية وتكريم المشرفين على المسابقة ، كما أنه سيتم تكريم مدرسة الشهيد حسين محمد سلامة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية بالأقصر كأفضل مدرسة متميزة فى تحدى القراءة العربى على مستوى الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن مسابقة تحدى القراءة العربى يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة وحاكم أمارة دبى ومن المقرر أن يشارك الطلاب العشرة الأوائل بحفل يقام سنوياً بأمارة دبى ويتم تكريمهم خلاله.