تعرف على أسماء ومواقع مساجد الاعتكاف فى شهر رمضان بشمال سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

حددت مديرية أوقاف شمال سيناء المساجد المقرر أن يتم فيها السماح بالاعتكاف فى العشر الأخيرة من أيام وليالى شهر رمضان المبارك.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قال الشيخ محمد سعد العش، مدير أوقاف شمال سيناء إن 32 مسجدا فى عموم أنحاء المحافظة حددت كمساجد اعتكاف.

وبحسب "العش" فإن المساجد الـ18 هى وهى : الشعراوى، الشهداء، المصطفى، عائشة ام المؤمنين، ال بدوى، ام القرى، النصر، القرمانى، الهادى، التيجانى الجديد، النور، الهادى بحى السلايمة، السلام بابوصقل، الرحمن بالريسة، عمرو بن العاص بالمساعيد، المجمع الإسلامى بحى الزهور، الأزهر القديم بشارع اسيوط، الإبراهيمى بحى السمران.

و6 مساجد بإدارة رمانة، وهى الهدى بـ 6 أكتوبر، الكرامة بحى الكرامة، الشباب بقرية رابعة، التعمير بقرية نجيلة، بالوظة الكبير، وفى مدينة نخل مسجدى " الكبير"، " ضيوف الرحمن"، وفى مدينة الحسنة مسجدى " الفتح"، و" ساحة الرحمن"، ومساجد الصفا والشيخ والكوثر، فى مدينتى الشيخ زويد ورفح.