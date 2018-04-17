تدريب 200 سيدة بقرى المنيا على حرفة الخيامية

تدريب 200 سيدة بقرى المنيا على حرفة الخياميةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:25 م
عصام البديوى محافظ المنيا
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أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، عن الانتهاء من تنفيذ منحة تدريبية مقدمة من الجهاز لجمعية سيدات الأعمال بالمنيا لتعليم عدد 200 سيدة وفتاة بقرى مدينة المنيا حرفة الخيامية ، بإجمالى 5 دورات تدريبية وبتمويل يصل إلى 70 ألف جنيه.
وقال سعيد سبع مدير مكتب المنيا فى بيان له ، إن ذلك يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقدمة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة التي نفذها الجهاز على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية، حيث وقع الجهاز عقد منحة لتنمية وتطوير احد المشروعات الممولة من فرع الجهاز والخاصة بأحد المستفيدات والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية حيث يتم بمقتضى هذا العقد زيادة قدرة المشروع على تطوير المنتج والتصدير للخارج بمبلغ قدره 5 ألاف يورو.
وأضاف أن الجهاز قام بتمويل عدد 15 سيارة ربع نقل للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر باجمالى 2 مليون و664 ألف و480 جنيه ضمن أعمال المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتمكين الشباب من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للشباب الراغب في تنفيذ مشروعات صغيرة وتأهيلهم لإدارة المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .
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