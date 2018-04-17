تدريب 200 سيدة بقرى المنيا على حرفة الخيامية







المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، عن الانتهاء من تنفيذ منحة تدريبية مقدمة من الجهاز لجمعية سيدات الأعمال بالمنيا لتعليم عدد 200 سيدة وفتاة بقرى مدينة المنيا حرفة الخيامية ، بإجمالى 5 دورات تدريبية وبتمويل يصل إلى 70 ألف جنيه.

وقال سعيد سبع مدير مكتب المنيا فى بيان له ، إن ذلك يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقدمة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة التي نفذها الجهاز على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية، حيث وقع الجهاز عقد منحة لتنمية وتطوير احد المشروعات الممولة من فرع الجهاز والخاصة بأحد المستفيدات والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية حيث يتم بمقتضى هذا العقد زيادة قدرة المشروع على تطوير المنتج والتصدير للخارج بمبلغ قدره 5 ألاف يورو.