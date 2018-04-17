video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب 200 سيدة بقرى المنيا على حرفة الخيامية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:25 م
تدريب 200 سيدة بقرى المنيا على حرفة الخيامية عصام البديوى محافظ المنيا


المنيا – حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، عن الانتهاء من تنفيذ منحة تدريبية مقدمة من الجهاز لجمعية سيدات الأعمال بالمنيا لتعليم عدد 200 سيدة وفتاة بقرى مدينة المنيا حرفة الخيامية ، بإجمالى 5 دورات تدريبية وبتمويل يصل إلى 70 ألف جنيه.
 
وقال سعيد سبع مدير مكتب المنيا فى بيان له ، إن ذلك يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقدمة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة التي نفذها الجهاز على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية، حيث وقع الجهاز عقد منحة لتنمية وتطوير احد المشروعات الممولة من فرع الجهاز والخاصة بأحد المستفيدات والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية حيث يتم بمقتضى هذا العقد زيادة قدرة المشروع على تطوير المنتج والتصدير للخارج بمبلغ قدره 5 ألاف يورو.
 
وأضاف أن الجهاز قام بتمويل عدد 15 سيارة ربع نقل للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر باجمالى 2 مليون و664 ألف و480 جنيه ضمن أعمال المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتمكين الشباب من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للشباب الراغب في تنفيذ مشروعات صغيرة وتأهيلهم لإدارة المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قروض ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

المنيا

اخبار مصر

اخبار المنيا

اخبار المحافظات

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة




لا تفوتك
وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة