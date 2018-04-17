بروتوكول تعاون بين تعليم جنوب سيناء وأجهزة الأمن استعدادا لامتحان الثانوية







جنوب سيناء – فايزة مرسال

وقعت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الجهات الأجهزة الأمنية في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بالعاصمة طور سيناء.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن البروتوكول تضمن تحديد مهام الجهات المعنية ومنها المحافظة والخاصة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالأمر لتتكامل الجهود لضمان خروج الامتحانات بالشكل الذي يليق باسم المحافظة والتواصل مع الجميع لتذيل أى عقبات والمساهمة في توفير ما تتطلبه العملية الامتحانية بما تملكه المحافظة من إمكانات ومتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول والتزام كل مؤسسة بدورها لضمان مرور الامتحانات بيسر وسلام.

وأشارإلى أنه فيما يتعلق بدور التربية والتعليم يتلخص في قيام المديرية بإعداد المراكز الرئيسية والفرعية لتوزيع الأسئلة، لافتا أن المراكز الرئيسية للدبلومات الفنية اثنين بواقع مركز بالعاصمة طور سيناء والثاني بمدينة أبوزنيمة والمراكز الفرعية 5 مراكز بكل من مدن دهب ونويبع وأبورديس وكاترين ورأس سدر بينما المراكز الرئيسية للثانوية العامة اثنين بطور سيناء ومدينة دهب والمراكز الفرعية 4 بواقع مركز في كل من شرم الشيخ ونويبع وأبورديس ورأس سدر.

وأضاف أن البروتوكول ناقش النواحي التأمينية سواء مع مديرية الأمن والقوات المسلحة الممثلة 313 بجانب بعض مهام المستشار العسكري والمديريات الخدمية الأخرى من مديرية الصحة والشباب والرياضة والتموين والكهرباء وشركة المياه والحملة الميكانيكية ورؤساء المدن ومركز العمليات وإدارة الأزمات.

من جانب آخر، شدد السكرتير العام على رؤساء المدن بضرورة المرور على الاستراحات لتلافي أية ملاحظات كما طالب بأن يخصص فرد من قبل التعليم يكون مسئولا عن استلام الخبز وتسليمه للاستراحات.

حضر توقيع البروتوكول مديرو عموم الجهات المعنية ورؤساء المدن.