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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:40 م
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برنامج حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:27 م
برنامج حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تُختتم في الثامنة من مساء اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية الدورة العشرون من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

يبدأ حفل الختام، الذي تقدمه المذيعة هالة الحملاوي ويخرجه هشام عطوة، بالسلام الجمهوري، ثم فقرة غنائية لفريق "لايف تيم" تتضمن مقتطفات من بعض الإغنيات الوطنية بالإضافة إلى أغنية الدورة العشرين، وهي من كلمات أحمد راؤول وألحان كريم عرفة، ثم يتم عرض ڤيديو لأهم لقطات ولحظات الدورة.

ويصعد بعد ذلك الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، إلى خشبة المسرح لإلقاء كلمته، يعقبه الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، وئيس المركز القومي للسينما، مندوبا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ثم يلقي اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، كلمته.

ويبدأ بعد ذلك توزيع جوائز المهرجان بالإعلان عن جوائز لجان التحكيم الفرعية، وهي على الترتيب: جوائز مسابقة الطلبة، وجوائز جمعية الرسوم المتحركة، وجائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية.

ويجري بعد ذلك تكريم المخرج السويسري من أصل عراقي سمير جمال الدين، الشهير باسم سمير، بمنحه درع المهرجان.

ثم تأتي بعد التكريم لحظة إعلان جوائز لجنة التحكيم الرئيسية، برئاسة بيبي دانكرت، في مسابقات المهرجان الأربع: الأفلام التسجيلية الطويلة والتسجيلية القصيرة والروائية القصيرة والتحريك.

 


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