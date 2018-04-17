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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:17 م
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يؤكد استمرار تعاونه مع حكومة السودان

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:05 م
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يؤكد استمرار تعاونه مع حكومة السودان الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)
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أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، استمرار تعاونه مع حكومة السودان ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، من أجل تنفيذ مشروعات أمن المجتمع والاستقرار فى كافة أنحاء السودان.

وقال المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى سيلفا راماشاندران - خلال وضع حجر الأساس لمدرسة اليرموك الأساسية بنات جنوب الخرطوم اليوم الثلاثاء، والتى تمولها الوكالة الإيطالية للتنمية - إنه تعرف على كافة التحديات التى تواجه منطقة اليرموك، منوها بأن وضع حجر الأساس للمدرسة هو بداية مهمة لمشروعات أخرى تشمل مراكز تدريب مهنى وتمليك وسائل إنتاج ومشاريع خاصة بالمرأة والشباب.

من جانبه، أكد السفير الإيطإلى بالخرطوم فايريتسيو لوباسو، أن بلاده تستهدف بتلك المشروعات المناطق التى تحتاج لبناء السلام والمجتمع، حيث نفذت من قبل المستشفى الإيطإلى الذى يعمل بكفاءة منذ فترة، موضحا أن اختيار منطقة مايو باعتبارها تبعد 20 كيلو مترا عن الخرطوم وتعانى فى فصل الخريف وتحتاج لكبارى وطرق وتعتبر مثالا للتعايش السلمى وتنوع الثقافات والإثنيات.

وأشار إلى أن المدرسة تمثل بناءً للسلام ومنعا للجريمة واستقرارا فى المنطقة، منوها بأن بلاده ستعمل على تشييد مركز للشباب من أجل العمل على تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمى بين مكونات المنطقة، مشيراً إلى أن المجتمع السودانى متسامح ومتعاون فى سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة .

بدوره، أوضح مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب، أن وضع حجر الأساس للمدرسة فى اليرموك يمثل إضافة حقيقية للمجتمع المحلي، لافتا إلى أن المنطقة ستشهد مشروعات أخرى لتعزيز الأمن والاستقرار.

 


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