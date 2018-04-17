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بدء المرحلة الثانية للحملة القومية للقضاء على "فيروس سى 2020" بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:47 ص
بدء المرحلة الثانية للحملة القومية للقضاء على "فيروس سى 2020" بكفر الشيخ جانب من الحملة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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بدأت المرحلة الثانية من الحملة القومية الموسعة للقضاء على "فيروس سى 2020" بكفر الشيح ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من فيروس سى.

وقال  اللواء حمدى الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق المقامة أمام المستشفى العام بدسوق، إنه تم توقيع الكشف المبدئى على 300 شخص وتحويلهم لعمل تحليل الـ PCR للتأكد من إصابتهم من عدمه، ومن ثبت إصابته يتم تحويله لصرف العلاج بنفس اليوم بالمجان .


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