video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

باريس ترجح اختفاء أدلة من دوما قبل وصول المحققين الدوليين فى هجوم كيميائى

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:04 م
باريس ترجح اختفاء أدلة من دوما قبل وصول المحققين الدوليين فى هجوم كيميائى وزير الخارجية الفرنسى


رويترز
إضافة تعليق

قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح بشدة أن تكون أدلة قد اختفت من موقع هجوم دوما بسوريا، وأضافت أنه يجب أن تسمح سوريا بدخول مفتشي الأسلحة الكيماوية موقع الهجوم فى دوما بشكل كامل وفورى.

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن التدخل فى سوريا كان "حفاظا على شرف الأسرة الدولية".

وحث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأوروبيين اليوم الثلاثاء، على الدفاع عن نموذج الديمقراطية الليبرالية الذى ينتهجونه فى مواجهة صعود الأنظمة الشمولية فى جميع أنحاء العالم و"الديمقراطيات غير الليبرالية" داخل الاتحاد الأوروبى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون: التدخل فى سوريا كان "حفاظا على شرف الأسرة الدولية"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مهمة عمل منظمة حظر الأسلحة فى سوريا

سوريا

منظمه حظر الاسلحه

ضربات سوريا

الضرب فى سوريا

الولايات المتحده

سوريا الان

العدوان الثلاثى على سوريا

العدوان على سوريا

قصف سوريا

الحرب على سوريا

بشار الاسد

ترامب

روسيا

اخبار سوريا

سوريا اليوم




لا تفوتك
تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة