باريس ترجح اختفاء أدلة من دوما قبل وصول المحققين الدوليين فى هجوم كيميائى

باريس ترجح اختفاء أدلة من دوما قبل وصول المحققين الدوليين فى هجوم كيميائىالثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:04 م
وزير الخارجية الفرنسى
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قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح بشدة أن تكون أدلة قد اختفت من موقع هجوم دوما بسوريا، وأضافت أنه يجب أن تسمح سوريا بدخول مفتشي الأسلحة الكيماوية موقع الهجوم فى دوما بشكل كامل وفورى.
من جانبه أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن التدخل فى سوريا كان "حفاظا على شرف الأسرة الدولية".
وحث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأوروبيين اليوم الثلاثاء، على الدفاع عن نموذج الديمقراطية الليبرالية الذى ينتهجونه فى مواجهة صعود الأنظمة الشمولية فى جميع أنحاء العالم و"الديمقراطيات غير الليبرالية" داخل الاتحاد الأوروبى.
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