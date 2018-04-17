الوحدات المحلية بدمياط تعلن استعداداتها لاستقبال موسم القمح

دمياط معتز الشربينى

تفقد اللواء هشام رفعت رئيس مدينة السرو بدمياط ، شون السرو وذلك للتأكد من الاستعدادات لاستقبال موسم القمح.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة حازم حواس بتفقد الشون الزراعية والتأكد من تمام جاهزيتها وذلك لاستقبال القمح بدءا من اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قد أعلن فى بيان عن استعداد المحافظة لاستلام القمح بجميع الشون والهناجر بدءا من اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء يوميا ماعدا شهر رمضان سيتم الاستلام حتى الساعة الرابعة عصرا مؤكدا أنه لن يتم الاستلام بعد انتهاء تلك المواعيد المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور العميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة ومديرى مديريتى الزراعة والتموين ورؤساء الوحدات المحلية للمركز والمدن وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم توريد القمح.