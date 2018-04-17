اللجان الشعبية بفلسطين تدعو لإدراج مقاطعة بضائع الاحتلال ببرامج مسيرة العودة







أ ش أ

شددت اللجان الشعبية الفلسطينية مساء يوم الثلاثاء، على ضرورة أن تكون مسألة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية حاضرة ضمن برامج مسيرة العودة الكبرى بوضوح.

وقالت اللجان الشعبية - فى بيان صحفى - إن الجمعة الرابعة لمسيرة العودة الكبرى هى جمعة رفع العلم الفلسطينى مع صور الشهداء والأسرى والجرحى ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.



ودعت جماهير الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات إلى إنجاح حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية فى فلسطين وجميع دول العالم واعتماد المقاطعة شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية.



كما دعت اللجان الشعبية إلى رفع العلم الفلسطينى ورفع صور الشهداء والأسرى والجرحى يوم الجمعة القادم بكثافة وبكافة الوسائل والطرق الممكنة مع تعميمها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفه ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى والإلكترونى كافة من أجل إبراز تضحيات ونضالات وكفاح شعبنا على طريق الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد لشعبنا.



وفى السياق، أوضح أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية فى دولة فلسطين ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك المهندس عزمى الشيوخى ان مسيرة العودة الكبرى مستمرة والمقاومة الشعبية السلمية مستمرة ومتصاعدة حتى العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس ولن تتراجع مسيرة شعبنا المظفرة على طريق العودة إلى الخلف سنتيمترا واحدا.



وأكد تمسك جماهير شعب فلسطين فى جميع القواعد الشعبية فى الوطن المحتل والشتات بالثوابت والحقوق الوطنية والقرار الوطنى الفلسطينى المستقل خلف القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الثابت على الثوابت رمز نضالنا وكفاحنا وصمودنا ورمز المقاومة الشعبية السلمية ورمز قرارنا الوطنى الفلسطينى المستقل الذى قدم شعبنا من أجله قوافل من الشهداء والأسرى والجرحى.



وقال الشيوخى إن يوم الجمعة القادم هو الجمعة الرابعة لمسيرة العودة الكبرى وهو يوم النفير الشعبى والجماهيرى من أجل العودة ونصرة قدسنا والحفاظ على حقوقنا وثوابتنا وعلى رأسها حقنا فى العودة.



وأضاف: يشارك فيه الأجداد والأبناء والأحفاد فى مسيرة العودة الكبرى وفعالياتها فى الجمعة الرابعة فى جميع المواقع من أجل تكريم الشهداء والأسرى والجرحى ومن أجل إنجاح حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية والوطنية والعربية.



وتابع: هو يوم رفع صور الشهداء والأسرى والجرحى مع رفع العلم الفلسطينى وتكثيف نشر المواد الإعلامية والأفلام الوثائقية والتقارير وقصص جرائم جيش "الاحتلال البغيض والعصابات الصهيونية" بحق شعبنا العربى الفلسطينى التى تظهر حجم جرائم الاحتلال وحجم البطولة والتضحية والتحدى والشموخ الفلسطينى والتمسك الفلسطينى بحق العودة وبالثوابت الوطنية منذ النكبة عام 48 ومرورا بشهداء الثورة الفلسطينية وانتفاضة الحجارة المباركة وانتفاضة الأقصى وانتهاء بالمجازر والمحارق التى ارتكبت بحق أهلنا فى قطاع غزة ومسلسل اغتيالات القادة الشهداء وعلى رأسهم الرئيس الراحل ياسر عرفات.



وشدد على أن الشعب الفلسطينى سوف يظهر للعالم كله حقه بالعودة والحرية والاستقلال عبر مقاومته الشعبية السلمية ومسيرة العودة الكبرى ومن خلال ابداعاته النصالية والإعلامية فى تكريم شهدائه واسراه وجرحاه، وايضا من خلال وسائل وطرق رفع العلم الفلسطينى واقلاع طائرات العودة الورقية التى يصنعها أشبال شعبنا بالوان العلم الفلسطيني".



وذكر أن تلك الطائرات الورقية "تحمل معها للاحتلال والإدارة الأمريكية ولجميع دول العالم، رسائل الشهداء والأسرى والجرحى والعودة والحرية والاستقلال وتمسك شعبنا بحقوقه وبقيادته وبعاصمته القدس الشريف".