الكرملين: بوتين وميركل بحثا الملف السورى عبر الهاتف







رويترز

قال الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، وبحث معها الوضع فى سوريا.

وأضاف الكرملين وفقا لنص المكالمة الذى نشره على موقعه الإلكترونى أن بوتين أبلغ ميركل بأن الضربات الجوية لسوريا بقيادة الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولى وأضرت بعملية السلام، وأشار إلى أن الزعيمين بحثا أيضا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.