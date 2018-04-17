الكرملين: بوتين وميركل بحثا الملف السورى عبر الهاتف

الكرملين: بوتين وميركل بحثا الملف السورى عبر الهاتفالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:58 م
المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
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قال الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، وبحث معها الوضع فى سوريا.
وأضاف الكرملين وفقا لنص المكالمة الذى نشره على موقعه الإلكترونى أن بوتين أبلغ ميركل بأن الضربات الجوية لسوريا بقيادة الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولى وأضرت بعملية السلام، وأشار إلى أن الزعيمين بحثا أيضا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
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