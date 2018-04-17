القوات اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة فى محافظة البيضاء

القوات اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة فى محافظة البيضاءالثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:00 م
الجيش اليمنى
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استعادت القوات اليمنية - بدعم جوى من التحالف العربى - السيطرة على مواقع جديدة فى محافظة البيضاء، عقب معارك مع مليشيات الحوثى.
وقالت مصادر ميدانية - وفقًا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إن القوات اليمنية سيطرت على مواقع مطلة على معسكر "فضحة" الاستراتيجى بمديرية الملاجم، بإسناد من طائرات التحالف.
وكانت القوات الشرعية اليمنية قد قصفت، فى وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى فى جبهات مختلفة من محافظة صعدة.
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