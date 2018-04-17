video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة فى محافظة البيضاء

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:00 م
القوات اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة فى محافظة البيضاء الجيش اليمنى


صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

استعادت القوات اليمنية - بدعم جوى من التحالف العربى - السيطرة على مواقع جديدة فى محافظة البيضاء، عقب معارك مع مليشيات الحوثى.

وقالت مصادر ميدانية - وفقًا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إن القوات اليمنية سيطرت على مواقع مطلة على معسكر "فضحة" الاستراتيجى بمديرية الملاجم، بإسناد من طائرات التحالف.

وكانت القوات الشرعية اليمنية قد قصفت، فى وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى فى جبهات مختلفة من محافظة صعدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يسيطر على مدينة ميدى ويدمر منصات باليستية فى صعدة

الجيش اليمنى يشن هجوما عنيفا على ميليشيا الحوثى فى البيضاء

الجيش اليمنى يقتل قياديًا حوثيًا بمدينة الملاحيظ فى صعدة

اليمن

اخبار اليمن

الجيش اليمنى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة