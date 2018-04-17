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القوات العراقية تدمر 5 أنفاق لـ"داعش" فى نينوى

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:45 م
القوات العراقية تدمر 5 أنفاق لـ"داعش" فى نينوى القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، خمسة أنفاق لتنظيم"داعش" الإرهابى فى نينوى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول، فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن القوات الأمنية العراقية دمرت خمسة أنفاق لـ"داعش" وعبوات ناسفة وأسلحة وعتادًا فى عدد من مناطق نينوى.

وأوضح البيان أن قوات قيادة عمليات نينوى نفذت عملية تفتيش شملت مناطق (مفرق الكسك - الخط الاستراتيجى - جنوب المحلبية - تل عواد - جنوب مطار تلعفر - تل غزال - مفرق أم الشبابيط - وتلعفر) أسفرت عن تدمير 5 أنفاق والعثور على مخبأين للعتاد يحتويان 130 عبوة مختلفة الأنواع تم تفجيرها، كما عثرت قوات القيادة فى ذات المنطقة على 15 عبوة ناسفة.


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