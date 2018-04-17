القضاء العراقى يحكم بالسجن المؤبد على متطرفة فرنسية

القضاء العراقى يحكم بالسجن المؤبد على متطرفة فرنسيةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:37 ص
الشرطة العراقية
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أصدرت محكمة عراقية الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو (29 عاما) بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.
وأصدر القضاء العراقى فى فبراير، حكما بالسجن 7 أشهر على متطرفة فرنسية تدعى ميلينا بوجدير (27 عاما) بعد إدانتها بدخول العراق "بطريقة غير شرعية"، فى حكم متساهل يتناقض مع التشدد ضد المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى.
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