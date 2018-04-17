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الدفاع الروسية: عودة أكثر من 59 ألف شخص للغوطة منذ بدء العملية الإنسانية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:02 ص
الدفاع الروسية: عودة أكثر من 59 ألف شخص للغوطة منذ بدء العملية الإنسانية خروج المسلحين فى الغوطة ـ صورة أرشيفية


موسكو(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن 580 مدنيا عادوا أمس الاثنين، إلى ديارهم فى الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الدفاع الروسية قولها - فى بيان اليوم - "إن 580 مدنيا عادوا أمس إلى ديارهم فى الغوطة الشرقية.. موضحة أنه منذ بدء العملية الإنسانية هناك وصل عدد العائدين إلى 59 ألفا و583 شخصا".


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