الجيش الصومالى يقتل 30 مسلحا من "حركة الشباب" خلال عملية أمنية

الجيش الصومالى يقتل 30 مسلحا من "حركة الشباب" خلال عملية أمنيةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:04 م
الجيش الصومالى
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أعلن الجيش الوطنى الصومالى اليوم الثلاثاء، أن قواته قتلت 30 مسلحا من حركة الشباب خلال عملية أمنية فى إقليم هيران بوسط البلاد.
وصرح المتحدث باسم الجيش فى إقليم هيران محمد نور عغجوف، بأن قوات الجيش صادرت المعدات العسكرية من المتمردين بعد تبادل عنيف لإطلاق النار مع مقاتلى تلك الحركة الإرهابية، حسبما نقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية.
يذكر أن قوات الأمن الصومالية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، عززت مؤخرا عملياتها الأمنية لطرد مقاتلى حركة الشباب من الصومال.
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