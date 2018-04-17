الجيش السورى يقضى على العديد من الإرهابيين فى ريف حماة







دمشق (أ ش أ)

واصل الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى ريف حماة، ما أدى إلى القضاء على العديد من المسلحين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات الجيش السورى العاملة فى حماة قضت على العديد من إرهابيى تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به خلال عملياتها العسكرية على أوكارهم فى الريف الجنوبى الشرقى.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة حققت تقدما ملحوظا فى ملاحقة الإرهابيين فى محيط جبل الكن، وقضت على آخر تجمعاتهم فى عدة مواقع من أهمها وادى الحبية وأرض قبر الشيخة وظهرة جبابى وظهرة الجاسية وأرض الجاسية ووادى القرباط جنوب قرية قبة الكردى بريف حماة الجنوبى الشرقي، ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة فى العتاد ومقتل العديد منهم، ومن بينهم القياديان راكان تركى الرضا وعبد الجليل مروان.