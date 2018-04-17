الجيش السورى يستكمل الاستعدادات لعملية ضد عناصر داعش جنوبى دمشق







رويترز

قال قائد فى تحالف عسكرى إقليمى موال لدمشق لرويترز إن الجيش السورى بدأ قصف جيب للإرهابيين إلى الجنوب من العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، استعدادا لعملية انتزاع السيطرة على المنطقة.

وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه أن العملية ستستهدف تنظيم داعش وجبهة النصرة فى مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود المجاورة له.

وأسقطت الدفاعات الجوية السورية ليل الإثنين-الثلاثاء صواريخ اخترقت أجواء حمص فى وسط البلاد ولم يعرف فى الحال نوعها أو الجهة التى أطلقتها، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية.

وقالت سانا فى خبر عاجل "الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ اخترقت الأجواء فى ريف حمص"،ووصف التلفزيون الرسمى السورى الهجوم الصاروخى بـ"العدوان"، من دون أن يحدد الجهة التى تقف خلفه.

من جهته أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان عن دوى انفجارات ضخمة قرب مطار الشعيرات العسكرى فى حمص، وأخرى فى منطقة القلمون الشرقى قرب دمشق حيث يقع مطارا الضمير والناصرية العسكريين.