افتتاح جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية مايو2019 بتكلفة 285 مليون جنيه







الإسكندرية – أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الجراج المتعدد الطوابق هو أحد المشروعات الجديدة داخل الميناء بتكلفة 285 مليون جنيه ويستوعب 1800 سيارة يومية وهو يحدث نقلة نوعية داخل الهيئة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الجراج حاليا فى مرحلة الإنشاءات ويعمل المهندسون على قدم وساق لافتتاحه خلال شهر مايو 2019 ومدة التنفيذ هى عامين منذ انطلاق المشروع ووضع حجر الأساس فيه.

وأوضح أنه مساحة الجراج 15 ألف متر مربع بسعه تخزينية متر بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه ،وهو أحد المشروعات التى تقوم بتنفيذها هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام الحالى وأهم أولوياتها.