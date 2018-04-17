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اضبط مخالفة.. مسجد متهالك ودورات المياه لا تصلح للاستخدام بالشرقية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:14 م
اضبط مخالفة.. مسجد متهالك ودورات المياه لا تصلح للاستخدام بالشرقية مسجد متهالك


الشرقية - إيمان مهنى
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أعرب أهالى كفر المنشية والمترددون على مسجد الرحمن التابع لإدارة أوقاف بمركز منشأة أبو عمر محافظة الشـرقية، عن استيائهم من تهالك أساس وأعمدة المسجد والمبانى مرشحة وبها شقوق، بما لا يليق مع عظمة بيوت الله.

وأكد الأهالى، منهم لـ"اليوم السابع" أن المسجد تم بناؤه منذ عدة عقود بجهود ذاتية، وضم منذ سنوات لوزارة الأوقاف، والآن أصبح آيلا للسقوط، ودورات المياه به متهالكة، مما يسبب الضرر والأذى للمصلين، مؤكدين أنهم سبق وأن قدموا مخاطبات لمديرية أوقاف الشرقية، بحالة المسجد، وشكلت لجنة معاينة الفعلية ولكن لم يتم إدارجه ضمن خطة الإحلال والتجديد. 

وأعربوا عن قلقهم حيال تعرض المصلين للخطر، أثناء الصلاة فيه، خاصة أنهم مقبلون على شهر رمضان المبارك.

 

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