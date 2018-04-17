اسماء الفائزين بقرعة حج نقابة المعلمين فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أسفرت القرعة العلنية للحج، والتى أجريت بنقابة المعلمين بكفر الشيخ، عن فوز كلا من زينات إبراهيم ناصف، معلم بالمعاش من كفر الشيخ، وطارق محمد أبو شادى، معلم أول من بلطيم بقرعة الحج التى قرر اللواء السيد محافظ كفر الشيخ، إجرائها لاختيار اثنين من المعلمين وأصحاب المعاشات من المعلمين، لقضاء فريضة الحج، على أن يحصل الفائز على تأشيرات الحج، ويتحمل نفقات حجه على نفقته الخاصة.

جاء ذلك بحضور أحمد الشربيني نقيب معلمي كفر الشيخ ووكيل النقابة العامة، وهناء شهاب، وكيل تعليم كفر الشيخ، وأحمد جعفر نائب رئيس مجلس الأباء والمعلمين على مستوى محافظة كفر الشيخ، ويوسف البسيوني أمين صندوق النقابة.

كان محافظ كفر الشيخ قرر منح تأشيرة حج لإثنين من المعلمين، وترك للنقابة اختيار المعلمين حسب القرعة، خلال تكريم المحافظ للمعلمين خلال احتفالية أقامتها النقابة، ورشحت النقابات الفرعية لـ 4، وتم إجراء القرعة ففاز معلمين بها.