إعدام كميات من المبيدات الزراعية الفاسدة بالدقهلية

إعدام كميات من المبيدات الزراعية الفاسدة بالدقهليةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:08 م
مبيدات - أرشيفية
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شنت رئاسة مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة على محلات بيع المبيدات الزراعية، بتمكنت من ضبط كميات كبيرة منتهية الصلاحية وإعدامها.
وقامت الحملة بالمرور على محلات بيع المبيدات الزراعية حيث تبين في بعض المحلات وجود مبيدات منتهية الصلاحية وبناء على قرار اللجنة تم إعدامها بالطريقة السليمة حتى لا يتم استعمالها، وتحرير محاضر بالمخالفات.
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