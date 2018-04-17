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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:21 م
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إصابة 5 جنود عراقيين إثر تفجير عبوة ناسفة جنوبى بعقوبة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:06 م
إصابة 5 جنود عراقيين إثر تفجير عبوة ناسفة جنوبى بعقوبة الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد(أ ش أ)
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أصيب 5 جنود من الجيش العراقى اليوم الثلاثاء، بجروح إثر تفجير عبوة ناسفة جنوبى بعقوبة.

وقال مصدر عسكرى عراقى فى محافظة ديالى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - "إن عبوة ناسفة انفجرت، على طريق فى قرية النقيب بأطراف ناحية بهرز جنوبى مدينة بعقوبة ما أسفر عن إصابة 5 جنود من الجيش".

وأشار إلى أن جنديين من بين المصابين حالتهما خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى، كما أنه تم فتح تحقيق حول الحادث".

وتشهد بعض مناطق محافظة ديالى اضطرابات أمنية بين الحين والآخر، فيما تستمر القوات الأمنية بملاحقة الإرهابيين والمطلوبين قضائيا.


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