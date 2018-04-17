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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:26 م
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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:12 م
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى


غزة (أ ش أ)
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أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة، وشرق مخيم (البريج) وسط القطاع.

وقال شهود عيان "إن القوات المتمركزة على الخط الفاصل، أطلقت الرصاص صوب المواطنين، ما أدى لإصابتهما ونقلهما إلى المستشفى، حيث وُصفت جروحهما بالمتوسطة".

 

 


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