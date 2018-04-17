إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة







غزة (أ ش أ)

أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة، وشرق مخيم (البريج) وسط القطاع.

وقال شهود عيان "إن القوات المتمركزة على الخط الفاصل، أطلقت الرصاص صوب المواطنين، ما أدى لإصابتهما ونقلهما إلى المستشفى، حيث وُصفت جروحهما بالمتوسطة".