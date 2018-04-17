أوقاف شمال سيناء تنتهى من إعداد برنامج عملها بعد انتهاء العملية الشاملة







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعدت مديرية أوقاف شمال سيناء برنامج عملها المقرر بكافة مواقعها بعد انتهاء العملية الشاملة سيناء 2018.

وقال الشيخ محمد سعد العش، مدير أوقاف شمال سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج سيتم تنفيذه فور انتهاء العملية الشاملة، والمديرية بكل إدارتها فى العريش وبئر العبد ورمانة والحسنة ونخل والشيخ زويد جاهزة لذلك.

وأوضح العش أن البرنامج يتضمن من بين أنشطته، إعادة تدريب الدعاة، بدورات تدريبية مكثفة، لنشر الوسطية ومسايرة العصر، وإظهار سماحة الإسلام، ودور الأسرة.

وأشار أن البرنامج يتضمن تكثيف عمل القوافل الدعوية فى التجمعات السكانية المختلفة، وعمل معسكرات للشباب، والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لتنفيذ برنامج " كيف يكون المرء مسلما"ويتضمن المعسكر تصحيح مفاهيم خاطئة.

كما سيتم الاستعانة بكبار علماء جامعة الأزهر من الحاصلين على البرنامج الرئاسى فى الوصول لكافة المناطق وعقد لقاءات مع الأهالى فى كل مكان.

وأوضح مدير أوقاف شمال سيناء، أن هذه الندوات تم تحديد مواقعها وآلية تنفيذها بشكل واضح، والهدف العام هو أن يصل رجال اوقاف شمال سيناء لكل شبر فى سيناء بعد تطهيرها كليا.