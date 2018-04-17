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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:21 م
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أردوغان وروحانى يتفقان على مواصلة التعاون مع روسيا بشأن سوريا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:03 م
أردوغان وروحانى يتفقان على مواصلة التعاون مع روسيا بشأن سوريا اردوغان وروحانى


رويترز
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قال مصدر في مكتب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن الرئيس اتفق في اتصال هاتفى مع نظيره الإيرانى حسن روحانى، اليوم الثلاثاء، على مواصلة التعاون بين تركيا وإيران وروسيا في سبيل حل سياسى للصراع فى سوريا.

وأبلغ أردوغان روحانى فى المكالمة أنه ينبغى تفادى التصرفات التى تؤجج التوتر فى المنطقة وذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات جوية على سوريا مطلع الأسبوع.

 


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