500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ صرف 500 جنيه لجميع العاملين بالكليات والوحدات والمستشفى الجامعى، بمناسبة عيد الجامعة الثانى عشر، للجهود الفائقة المبذولة من قبل القطاع الإدارى بالجامعة.

وقال الدكتور ماجد القمرى إن المكافأة تأتى فى إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن الجامعة تكافئ دائمًا العاملين بها على جهدهم الذى يبذلونه من أجل رفعة الجامعة.