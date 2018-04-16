100 رجل إطفاء يخمدون حريقًا هائلًا شب بمستودعين ومصنع بالكويت

100 رجل إطفاء يخمدون حريقًا هائلًا شب بمستودعين ومصنع بالكويتالإثنين، 16 أبريل 2018 07:29 م
حريق _ صورة أرشيفية
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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الاثنين، سيطرة 100 رجل إطفاء على حريق هائل اندلع فى مصنع لإنتاج المناديل الورقية، ومستودع للأثاث، وآخر للمواد البترولية سريعة الاشتعال، بمساحة إجمالية تقدر بـ3000 متر مربع بمنطقة الصليبية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإطفاء الكويتية - فى بيان - أن مركز العمليات تلقى بلاغا باندلاع حريق فى مستودعين ومصنع، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات، والدوحة، والشهداء، والإسناد، وحولي، ومبارك الكبير، هرعت على الفور إلى مكان البلاغ.
وأضافت أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، فيما أصيب أحد رجال الإطفاء أثناء تعامله مع النيران، وتم علاجه فى موقع الحريق عن طريق الطوارئ الطبية، لافتة إلى أنه تم فتح التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.
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