وصول 2962 رأس إبل قادمة من السودان لمحافظة أسوان

وصول 2962 رأس إبل قادمة من السودان لمحافظة أسوانالإثنين، 16 أبريل 2018 09:21 م
محافظ أسوان
إضافة تعليق
استقبل الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان اليوم الاثنين، 2962 رأس إبل قادمة من السودان عبر منفذ أرقين البرى عبر الحدود المصرية السودانية.
وأكد ياسر دياب، تاجر جمال، أنه تم إيداع الجمال الحجر البيطرى عقب وصولها من السودان للكشف عليها وسحب عينات عشوائية لفحصها وتحصينها ضد الأمراض، مضيفًا أن المحجر يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة أى أمراض قد تصيب الحيوانات الواردة من السودان.
إضافة تعليق
30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو
ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة