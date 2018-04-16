وصول 2962 رأس إبل قادمة من السودان لمحافظة أسوان







أسوان - عبد الله صلاح

‏استقبل الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان اليوم الاثنين، 2962 رأس إبل قادمة من السودان عبر منفذ أرقين البرى عبر الحدود المصرية السودانية.

وأكد ياسر دياب، تاجر جمال، أنه تم إيداع الجمال الحجر البيطرى عقب وصولها من السودان للكشف عليها وسحب عينات عشوائية لفحصها وتحصينها ضد الأمراض، مضيفًا أن المحجر يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة أى أمراض قد تصيب الحيوانات الواردة من السودان.‏