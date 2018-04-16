وزيرا خارجية ليبيا ولبنان يتفقان على زيارة وفد اقتصادى ليبى لبيروت

وزيرا خارجية ليبيا ولبنان يتفقان على زيارة وفد اقتصادى ليبى لبيروتالإثنين، 16 أبريل 2018 09:24 ص
وزيرا خارجية ليبيا ولبنان
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التقى وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، وزير خارجية لبنان باسيل جبران، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ( إثراء ) عقب لقاء رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.
جاء ذلك على هامش انعقاد قمة الرؤساء و القادة و الملوك و الزعماء العرب التاسعة و العشرون ( قمة القدس) بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ( إثراء ) بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أمس الأحد.
تناول الاجتماع بين الوزيرين محمد سيالة و باسيل جبران بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين و سبل تطويرها، وقد تم الاتفاق بين الوزيرين على إيفاد وفد اقتصادي ورجال أعمال ومستثمرين ليبيين للعاصمة بيروت، للالتقاء بنظرائهم اللبنانيين، لبحث آفاق التعاون التجارى بين ليبيا ولبنان بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد اللبناني و وكيل وزارة الخارجية بالحكومة اللبنانية و المستشار الأقتصادي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.
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