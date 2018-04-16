هندسة الإسكندرية تكرم أعضاءها الخاصلين على جوائز فى يوم الوفاء

هندسة الإسكندرية تكرم أعضاءها الخاصلين على جوائز فى يوم الوفاءالإثنين، 16 أبريل 2018 02:26 م
الدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية
إضافة تعليق
تقيم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الخميس القادم ،حفل الوفاء والتفوق تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.
وقال الدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية،أن الاحتفال يتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والتميز والنشر العلمى، والأساتذة والعاملين الذين بلغوا السن القانونية،والعاملين المتميزين والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز بمختلف الفرق الدراسية فى العام الجامعى الماضى،والطلاب المتفوقين فى الأنشطة المختلفة.
إضافة تعليق
اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري
الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة