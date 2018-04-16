هندسة الإسكندرية تكرم أعضاءها الخاصلين على جوائز فى يوم الوفاء







الإسكندرية - هناء أبو العز

تقيم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الخميس القادم ،حفل الوفاء والتفوق تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.

وقال الدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية،أن الاحتفال يتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والتميز والنشر العلمى، والأساتذة والعاملين الذين بلغوا السن القانونية،والعاملين المتميزين والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز بمختلف الفرق الدراسية فى العام الجامعى الماضى،والطلاب المتفوقين فى الأنشطة المختلفة.