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هشام درويش نائبا لرئيس مدينة كفر الشيخ.. وهشام فتحى للتنسيق الحضارى

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:51 م
هشام درويش نائبا لرئيس مدينة كفر الشيخ.. وهشام فتحى للتنسيق الحضارى محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف المحاسب، هشام درويش، مدير عام الشئون المالية والإدارية، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون المشروعات، وتكليف على الطباخ خلفًا له.


كما أصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتكليف هشام فتحى، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ، للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى، خلفًا للمهندس صفوت سليمان، الذى بلغ السن القانونية للمعاش، كما قرر المحافظ إلغاء ندب 4 من مستشاريه ولم يتم التجديد لهم.

 


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