هشام درويش نائبا لرئيس مدينة كفر الشيخ.. وهشام فتحى للتنسيق الحضارى

هشام درويش نائبا لرئيس مدينة كفر الشيخ.. وهشام فتحى للتنسيق الحضارىالإثنين، 16 أبريل 2018 10:51 م
محافظ كفر الشيخ
إضافة تعليق
أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف المحاسب، هشام درويش، مدير عام الشئون المالية والإدارية، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون المشروعات، وتكليف على الطباخ خلفًا له.
كما أصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتكليف هشام فتحى، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ، للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى، خلفًا للمهندس صفوت سليمان، الذى بلغ السن القانونية للمعاش، كما قرر المحافظ إلغاء ندب 4 من مستشاريه ولم يتم التجديد لهم.
إضافة تعليق
30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو
ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة