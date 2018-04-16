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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:16 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة،بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة،بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة قطار محمل بـ 1256 طن قمح و83 سيارة نقل محملة بـ 4274 قمح،وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146792 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 2500 طن يوريا و5757 طن فوسفات 3013 طن رمل و2552 طن ملح و568 طن شبة .
 

 


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