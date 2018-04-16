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الإثنين، 16 أبريل 2018 04:56 م
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موسكو تتهم بريطانيا بفبركة الهجوم الكيميائى فى دوما بالغوطة الشرقية لدمشق

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:36 م
موسكو تتهم بريطانيا بفبركة الهجوم الكيميائى فى دوما بالغوطة الشرقية لدمشق قوات الجيش السورى


كتب - أحمد جمعة
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اتهمت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأجهزة البريطانية بفبركة الهجوم الكيميائى فى بلدة دوما بغوطة دمشق الشرقية، مضيفة "لا نستبعد مشاركة واشنطن فى فبركة الهجوم الكيميائى المزعوم على دوما".

وأكدت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن المنظمات التى فبركت الهجوم الكيميائى مموّلة من لندن وواشنطن، متهمة الأجهزة الأمنية البريطانية بالمساهمة فى فبركة ما حصل ببلدة دوما مرجحة تورط واشنطن فى الفبركة.

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا حول الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما السورية، كما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر دبلوماسى إن الاجتماع بدأ فى مقر المنظمة فى لاهاى بعد وصول المشاركين، وبينهم سفيرا روسيا وفرنسا، لبحث الهجوم الكيميائى المفترض الذى وقع فى 7 أبريل وحمل الغرب دمشق مسؤوليته.


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